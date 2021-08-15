Son dakika haberleri: Selin vurduğu ilde bir köy virüsten karantinaya alındı

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun merkeze bağlı Demirci köyü, artan korona virüs vakaları nedeniyle 11 gün süreyle karantinaya alındı.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Demirci köyü, artan korona virüs vakaları nedeniyle 11 gün süreyle karantinaya alındı. Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu, Kastamonu merkez Demirci köyünün Tepe ve Demirci mevkilerinin artan korona virüs salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla giriş-çıkışlara izin verilmeyerek 11 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kararla birlikte gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınması kararlaştırıldı. - KASTAMONU

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