Son dakika haberleri... Selvan'ın katil zanlısı kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Selvan'ın katil zanlısı kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum (2)

15.04.2021 16:42
Son dakika haberleri... Selvan'ın katil zanlısı kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum (2), System.String[]

Son dakika gündem haberine göre KIZININ SON KULANDIĞI MONTU VE TOKASINI KOKLAYARAK TESELLİ BULUYOREşi Tanju Acar'ın bıçaklayarak öldürdüğü kızı Selvan Acar'ın acısını hala yaşadığını söyleyen Cemile Kaya (50), kızının son kullandığı montu ve tokayı koklayarak teselli bulmaya çalıştığını söyledi.

KIZININ SON KULANDIĞI MONTU VE TOKASINI KOKLAYARAK TESELLİ BULUYOR

Eşi Tanju Acar'ın bıçaklayarak öldürdüğü kızı Selvan Acar'ın acısını hala yaşadığını söyleyen Cemile Kaya (50), kızının son kullandığı montu ve tokayı koklayarak teselli bulmaya çalıştığını söyledi. Kızı Selvan'ın tokasını yanından ayırmadığını belirten Kaya, "Özlemimi fotoğraflarına bakarak gidermeye çalışıyorum" dedi.

'KIZIMI YERDE SÜRÜKLEYİP, DARBETTİ'Gözyaşlarını tutamayan Cemile Kaya, kızının evliliğini ve başına gelenleri şöyle anlattı:  "Kızım Tanju Acar ile kaçarak evlendi. 15 yaşındaydı kızım, o dönemde Kumluova Ortaokulu'nda öğrenciydi. Okuldan kaçırdılar. Biz yaşı küçük olduğu için evlenmesine izin vermedik. Ancak kızım da 'Kendimi öldürürüm' diyerek evlenmek istedi. Bunun üzerine izin vermek zorunda kaldık. Düğün yaptılar ancak resmi nikah kıyamayıp, bir süre nikahsız yaşadılar. Resmi nikahları yaşı dolunca yapıldı. Kızım bana sürekli eşi Tanju Acar'ın kendisini darbettiğini, öldüreceğini anlatıyordu. Kumluova'dan beni telefonla arayıp, kızımın yerlerde sürüklenip, darbedildiğini anlatıyorlardı. Sonunda kızım Tanju Acar'dan kurtulmak için boşanma davasını açtı. Sosyal medyada sahte hesaplar açıp, kızıma mesajlar gönderiyormuş. Kızım bunları bana anlatırdı. Mesajları gönderen kişinin Tanju olduğunu biliyordu. Kızımı aldatmakla suçluyorlardı. Hepsi yalan çıktı."'KIZIMI GENÇ YAŞTA ÖLDÜRDÜ, ÖMÜR BOYU CEZAEVİNDE ÇÜRÜSÜN'Selvan'ı öldüren Tanju Acar'ın cinayeti planladığını cezaevinde birine anlattığının ortaya çıktığını hatırlatan anne Kaya, "Kendisi akli dengesi yerinde olmadığına dair rapor alıp, cezaevinden çıkmayı planlamış. Ama cezaevinde kızımı öldürmeyi planladığı olayı yanındaki kişiye anlatmış. Kızım eşinin yanında mutlu değildi. Kızımın yanına gittiğimde benimle konuşmasına bile izin vermiyorlardı. Derdi çoktu ama anlatamadı. Öldürülmeden 1 yıl önce de yaşadığı şiddet nedeniyle hap içerek intihara bile kalkışmış. Kızımı hunharca öldürdüler. Kızım benim gözümde hiç büyümedi. Genç yaşta öldürdüler. 6 aydır kızımın montunu okşuyorum. Ufacıktı kendisini de çocukları da ufacıktı. Kızımı toprak ettiler. Ben kızıma bunu yapan kişinin cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Ömür boyu cezaevinde çürüsün. Kafasını duvarlara vura vura ölsün" diye konuştu.'SELVAN, UYUŞTURUCU KULLANDIĞI VE ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN BOŞANMAK İSTEDİ'Öldürülen Acar'ın ailesinin avukatı Fatih Tahancı, 8 yıllık evli, 2 çocuk annesi Selvan Acar'ın eşinden boşanmak istediği için Tanju Acar tarafından 'canavarca hisle' öldürüldüğünü belirterek, "Selvan Acar öncelikle sırtından bıçak darbesi almış, akabinde kalbinden ve başından bıçak darbesi almış. Katil zanlısı, Selvan Acar'ın ölmesine bilmesine rağmen bıçaklamaya devam etmiş. Selvan'ın cenazesi ertesi gün komşuları tarafından bulundu. Zanlı olay yerinden kaçmıştı ama Fethiye'nin Kınık civarındaki bölgede yakalanarak tutuklandı. Biz o süreçte aileyle beraber sıkıntılı zamanlar geçirdik çünkü dosyada gizlilik kararı vardı. Dosyada deliller toplanırken katil zanlısının ailesi, Selvan'ın zina yaptığını ve eşine karşı sadakatsiz olduğunu dile getiriyorlardı. Selvan 2 çocuğuna, hatta eşine oldukça bağlıydı. Ancak Selvan, eşi uyuşturucu kullandığı ve sürekli şiddet uyguladığı için boşanmak istedi" dedi.'SELVAN'I SUÇLUYORLARDI ANCAK KATİLİNİN HER ŞEYİ PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI'Katil zanlısının ailesinin Selvan Acar'ı karalama kampanyası devam ettiği sırada hükümlü bir tanığın ortaya çıktığını dile getiren Avukat Tahancı, şöyle konuştu:

"Fethiye'de tutuklu bulunan Tanju Acar'ın yan hücrede bulunan hükümlüyle konuştuğu ortaya çıktı. Tanju, buradaki hükümlüye, 'Ben karımı öldürdüm, ne kadar ceza alırım?' diye soruyor. Hükümlü de 'Sen olayı anlat bakalım kardeşim' diyor. Bunun üzerine Tanju olayı anlatıyor, "Selvan'ın benden boşanacağını artık anladım. İkna edemiyorum, öldürmeye karar verdim. Nasıl az ceza alacağımı öğrenmek için de internette araştırmalar yaptım. ve eğer karımın beni aldattığına dair deliller ortaya koyarsam cezam azalıyor' diyor. Bugün 2 kız çocuğu annesiz kaldı, onu geri getiremeyiz ancak başka Selvanlar ölmesin diyerek bu dosyanın takipçisi olacağız. Toplumsal farkındalığımızın en üst seviyeye çıkması gerekiyor. Tanju savcılık ifadesinde diyor ki, 'Öldüğünü bilmeme rağmen kalbine ve başına bıçak saplamaya devam ettim'. Bu çok acı bir şey. Bu tarz vakaların yaşanmaması için bunu ortaya koyan sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz."

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/FETHİYE (Muğla),


Son dakika haberleri... Selvan'ın katil zanlısı kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum (2)
Son dakika haberleri... Selvan'ın katil zanlısı kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum (2)
Son dakika haberleri... Selvan'ın katil zanlısı kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum (2)
Son dakika haberleri... Selvan'ın katil zanlısı kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum (2)
Son dakika haberleri... Selvan'ın katil zanlısı kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum (2)
Son dakika haberleri... Selvan'ın katil zanlısı kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum (2)
Son dakika haberleri... Selvan'ın katil zanlısı kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum (2)
Son dakika haberleri... Selvan'ın katil zanlısı kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum (2)
Son dakika haberleri... Selvan'ın katil zanlısı kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum (2)

Kumluova, Fethiye, Evlilik, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Selvan'ın katil zanlısı kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum (2) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ile Abdülkadir Ömür'ü Lille'de görmek istiyor Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz ile Abdülkadir Ömür'ü Lille'de görmek istiyor 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor Mesut Özil bacak arası çalımıyla Sinan'ı hayata küstürdü! O anları paylaşıp özür diledi Mesut Özil bacak arası çalımıyla Sinan'ı hayata küstürdü! O anları paylaşıp özür diledi Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Bedelini ödeteceğiz Rusya'dan ABD'nin yaptırım kararına ilk tepki: Bedelini ödeteceğiz Döküm fabrikasında kazan patladı: 2'si ağır 8 yaralı Döküm fabrikasında kazan patladı: 2'si ağır 8 yaralı Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi

Son Dakika Haberleri
16:57 1 günde 200 binden fazla vakanın görüldüğü Hindistan'da durum vahim! Aynı yatakta iki hasta tedavi ediliyor
16:53 Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu
16:44 "Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" çağrısı yapan sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu Korona vakalarının arttığı Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu         
17:42
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Başsavcılığı'na iade etti         
16:59
Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu         
16:54
Ukrayna'dan savaşın eşiğinde olduğu Rusya'ya mesaj: Korkmuyoruz Ukrayna'dan savaşın eşiğinde olduğu Rusya'ya mesaj: Korkmuyoruz         
16:40
Altının kilogramı 454 bin 52 liraya geriledi Altının kilogramı 454 bin 52 liraya geriledi         
16:29
Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor         
16:13
"Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi         
15:59
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Polisin koronavirüs tedbirine uymadığı için uyardığı vatandaşın savunması güldürdü Polisin koronavirüs tedbirine uymadığı için uyardığı vatandaşın savunması güldürdü         
14:46
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı         
14:06
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi Helikopter ve uçaklara monte edilebilen yerli uçaksavar üretildi         
11:36
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Dans ederken dizleri moraran Derya Uluğ sevenlerini korkuttu Dans ederken dizleri moraran Derya Uluğ sevenlerini korkuttu         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 17:56:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Selvan'ın katil zanlısı kocası: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei