Son dakika haberleri: Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı

18.03.2022 08:57
Son dakika haberleri: Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Hatay'da 2017 yılında kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Hatay'da 2017 yılında kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde su kuyusunda cansız bedeni bulunan Semira Arslan'ın (17) ölümüyle ilgili Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Genç kızın yabancı uyruklu komşusu Hasan E.A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan diğer 4 şüpheliden gönül ilişkisi olduğu Selim Ç. çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan, amcası Abdurrezzak A.ve Retip A. ise cinayet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın diğer şüphelisi amcasının eşi Halime A. ise mahkemece "konutunu terk etmemek şeklinde" adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - HATAY

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Altınözü, Hatay, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Semira Arslan'ın ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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