Son dakika... Balıkçılar arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da semt pazarında balıkçılar arasında çıkan silahlı kavgada, Selim Turan (25) tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çarşamba Pazarı'nın balıkçılar bölümünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan iki grup, öğleden sonra tartışmaya başladı. Araya girilmesiyle yatıştırılan grup üyeleri, akşam saatlerinde yeniden tartıştı. Tabanca, sopa ve bıçakla birbirlerine saldıran iki gruptan Selim Turan, tabancayla sol bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Turan, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Aldığı darbelerden yaralanan iki kişi de ayakta tedavi edildi.

Polis, çevrede yaptığı aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen iki tabanca, 1 pompalı tüfek ile 'sallama' diye tabir edilen bıçağa el koydu. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.