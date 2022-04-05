Son dakika haberleri! Senegal'de 824 mahkuma cumhurbaşkanı affı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Senegal'de 824 mahkuma cumhurbaşkanı affı

05.04.2022 03:04
Son dakika haberleri! Senegal'de 824 mahkuma cumhurbaşkanı affı

Son dakika haberleri: Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 4 Nisan Bağımsızlık Günü vesilesiyle 824 mahkumu affetti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, 4 Nisan Bağımsızlık Günü vesilesiyle 824 mahkumu affetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sall'in Senegal'in 62'nci bağımsızlık günü dolayısıyla af yetkisini kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, Sall'in 824 mahkumu affettiği ve bu kişilerin ilk kez hüküm giyenler, 65 yaş üstü kişiler, reşit olmayanlar ve ağır hastalardan oluştuğu belirtildi.

Senegal'de cumhurbaşkanı; dini bayramlar, yeni yıl ve bağımsızlık günü vesilesiyle af yetkisini kullanabiliyor.

Cumhurbaşkanı affı, cinayet, tecavüz, pedofili, uyuşturucu kaçakçılığı gibi ağır suçlarla hüküm giymiş mahkumları kapsamıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Senegal'de 824 mahkuma cumhurbaşkanı affı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Senegal'de 824 mahkuma cumhurbaşkanı affı - Son Dakika
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