Son dakika haberleri! Senegal'de, çocuklarını kaçak yollarla Avrupa'ya yollamaya çalışan 3 kişiye hapis - Son Dakika

Son dakika haberleri! Senegal'de, çocuklarını kaçak yollarla Avrupa'ya yollamaya çalışan 3 kişiye hapis

08.12.2020 21:55
Son dakika haberleri! Senegal'de, çocuklarını kaçak yollarla Avrupa'ya yollamaya çalışan 3 kişiye hapis, System.String[]

Son dakika haber: Senegal'de, oğullarını kaçak yollarla Avrupa'ya göndermeye çalışan 3 kişi, 2 yıl ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı.

Senegal'de, oğullarını kaçak yollarla Avrupa'ya göndermeye çalışan 3 kişi, 2 yıl ertelemeli hapis cezasına çarptırıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Dakar'a yaklaşık 100 kilometre mesafedeki kıyı kenti Mbour'dan kaçak yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışırken açık denizde yaşamını yitiren 14 yaşındaki Doudou ve hayatta kalan diğer 2 çocuğun babasının yargılandığı davada karar açıklandı.

Mbour Mahkemesinde görülen duruşmada, 3 kişiye "başkasının hayatını tehlikeye atmak" suçundan 1 ayını hapiste geçirmek üzere 2 yıl ertelemeli ceza verildi.

Sanıklar hakkında savcılığın yaptığı "insan kaçakçılarıyla iş birliği" suçlaması ise düşürüldü.

Oğlunu futbolcu olması için gönderdi

Doudou'nun babası Mamadou Lamine Faye, daha önce yaptığı açıklamada, oğlunu futbolcu olması için İtalya'ya göndermek istediğini ve pişman olduğunu söylemişti.

Ekim ortasında yaşanan olayda, Doudou'nun babasının, oğlunu İtalya'ya göndermek için insan kaçakçılarına 380 avro ödediğinin ortaya çıkması ülkede tepkiyle karşılanmıştı.

Sadece eylülde 663 Senegalli ayrıldı

Ekim ortasında, İspanya'ya gitmek isteyen Senegalli düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, motor arızası nedeniyle Mbour kenti açıklarında batmıştı. Senegal makamları, olayda 20 kişinin öldüğünü duyursa da Uluslararası Göç Örgütü (IOM) bu sayısının en az 140 olduğunu açıklamıştı.

Aynı tarihlerde Libya ve Moritanya açıklarında batan göçmen teknelerinde de Senegallilerin olduğu ortaya çıkmıştı.

Son dönemde açık denizde boğulan Senegallilerin sayısının 480 olduğu belirlenmiş ve ülkede artan işsizlik rakamları üzerinden ciddi tartışmalar başlamıştı.

IOM, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na geçen yıl 2 bin 557 düzensiz göçmenin giriş yaptığına, bu yıl ise sayının yüzde 665 artarak 11 bine ulaştığına dikkati çekmişti.

IOM, sadece eylül ayında 663 Senegallinin 14 tekneyle Kanarya Adaları'na gitmek üzere ülkelerini terk ettiğini kaydetmişti.

"Ya İspanya ya ölüm"

Senegal'de işsiz gençler, daha iyi yaşam umuduyla kıyı kentlerinden kaçak yollarla Kanarya Adaları'na geçmeye çalışıyor. Bu kentlerin başında gelen Saint-Louis'den Kanarya Adaları'na ulaşabilmek için Atlantik Okyanusu'nda yaklaşık 1400 kilometre yol kat etmek gerekiyor.

Özellikle kırsal bölgelerde iş bulamayan gençlerin durumunu, yerel dil Volofçada "Ya İspanya ya ölüm" anlamına gelen "Barça wala Barshak" ifadesi özetliyor.

Göç krizi tartışmalarında sıkça atıfta bulunulan bu ifade, işsiz gençler arasında sıkça kullanılıyor.

Kanarya Adaları, İspanya, Senegal, Avrupa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Senegal'de, çocuklarını kaçak yollarla Avrupa'ya yollamaya çalışan 3 kişiye hapis - Son Dakika


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