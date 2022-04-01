Son dakika haberleri: Şenpazar Hükümet Konağı'nda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şenpazar Hükümet Konağı'nda çıkan yangın söndürüldü

01.04.2022 15:51
Son dakika haberleri: Şenpazar Hükümet Konağı'nda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Hükümet Konağı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde Hükümet Konağı'nın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şenpazar Kaymakamlığı ile Şenpazar Belediyesinin hizmet verdiği, Belediye konuk evinin de bulunduğu binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Şenpazar Belediyesi itfaiye ekibi kısa sürede müdahale etti.

Söndürülen yangında binanın çatısında hasar oluştu.

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Kastamonu, Hükümet, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Şenpazar Hükümet Konağı'nda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Şenpazar Hükümet Konağı'nda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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