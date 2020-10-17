Son dakika haberleri... Şentop: Savaş suçlarına göz yumanlar, suç ortağı olarak itham olunacaklar - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şentop: Savaş suçlarına göz yumanlar, suç ortağı olarak itham olunacaklar
17.10.2020 10:41
Son dakika politika haberi... TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler" dedi.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Şentop, "Haydut devlet Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında yine masum siviller hedef alındı. Hala bu savaş suçlarına göz yumanlar, uluslararası hukuk önünde suç ortağı olarak itham olunacaklarını da bilmelidirler" ifadesini kullandı.
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