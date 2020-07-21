Son dakika haberleri | SERBİS ile yetkili servis garantisi - Son Dakika

Son dakika haberleri | SERBİS ile yetkili servis garantisi

Gelen son dakika haberine göre TİCARET Bakanlığı'nın, tüketici ve firmaları sahte tamir servislerine karşı korumak amacıyla Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunduğunu anlatan İzmir Barosu Tüketici Komisyonu Üyesi Avukat Salih Emrah Ertan, bulundukları bölgede faaliyet gösteren tüm satıcı ve üreticilerin...

Son dakika haberleri | SERBİS ile yetkili servis garantisi, System.String[]

TİCARET Bakanlığı'nın, tüketici ve firmaları sahte tamir servislerine karşı korumak amacıyla Servis Bilgi Sistemi'ni (SERBİS) hizmete sunduğunu anlatan İzmir Barosu Tüketici Komisyonu Üyesi Avukat Salih Emrah Ertan, bulundukları bölgede faaliyet gösteren tüm satıcı ve üreticilerin yetkili servislerini bu sisteme kaydettirmek zorunda olduğunu söyledi. Ertan, vatandaşların da sahip oldukları ürünle ilgili bilgilerin yanı sıra bulundukları il ve ilçeyi belirtmeleri durumunda yetkili servislerin kontrolünü yapabileceklerini dile getirdi.

Yetkili olmadığı halde 'yetkili servis' gibi çalışan beyaz eşya ve teknolojik malzeme tamircileri için düzenleme yapan Ticaret Bakanlığı, hem tüketicileri hem de firmaları sahte servislere karşı korumak için SERBİS'i hizmete sundu. Tüketicilerin www.servis.gov.tr'den üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine ulaşabileceğini kaydeden İzmir Barosu Tüketici Komisyonu Üyesi Avukat Salih Emrah Ertan, uygulama sayesinde tüketicilerin uğrayabilecekleri mağduriyetin azalacağını belirtti. Ertan, "Hepimiz evde ya da işyerinde herhangi bir cihazımız bozulduğunda servise ulaşmak için interneti kullanıyoruz. İnterneti kullandığımızda da genel olarak ilk çıkan siteler reklam amaçlı ve gerçekten yetkili olmayan siteler oluyor. Ürünümüz garanti kapsamında ücretsiz olarak tamir edilebilecekken hem ücret ödemek zorunda kalıyoruz hem ürünümüz ile garantisi bozulabiliyor. Bazen de tamir edilecek diye alıp götürdükleri ürünlerimize ve o firmalara bir daha ulaşamayabiliyoruz. 5-10 ya da 20 bin liralık ürünlerimizden yoksun kalabiliyoruz. Böylece ciddi zararlara uğruyoruz" dedi.

KULLANMA KILAVUZU VE GARANTİ BELGESİNİ ATMAYIN

Türkiye'nin birçok noktasından şikayetler geldiğini, adli makamların hem savcılık nezdinde hem de ağır ceza mahkemeleri nezdinde bu kişiler hakkında işlem yapmalarına rağmen istenmeyen olayların önüne geçilemediğini anlatan Salih Emrah Ertan, konuyla ilgili mağduriyetlerin günden güne arttığını belirtti. Firmaların kaçak servislerle ilgili yeterince agresif davranmadığını ifade eden Ertan, vatandaşların yeterli araştırma yapmadan merkez servis adıyla kandırıldığını öne sürdü. Yanlış başvurular nedeniyle ürün ya da cihazların garantisinin bozulduğunu kaydeden Ertan şöyle konuştu:

"Tüketici birliklerinin girişimiyle Ticaret Bakanlığı olaya el koyarak servis.org.tr internet sitesini kurdu. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm satıcı ve üreticilerin yetkili servislerini bu siteye kaydettirmeleri gerekiyor. Biz de ürünümüzün markasını, üreticinin ismiyle il ve ilçeyi yazarak, yetkili servislerin kontrolünü yapabiliriz. Tüketicilerin yapması gereken, aldığı ürünün kullanma kılavuzu ve garanti belgesini atmamalı. Bu kılavuzlarda, aldığımız ürünün yetkili servislerinin isimleri, adresleri ve iletişim numaraları mutlaka yazar. İnternet her zaman doğru ve güvenli bilgiyi bize vermez. Bu nedenle öncelikle tüketicilerin kendilerini koruması gerekir. Firmaların verdiği kullanma kılavuzu ve garanti belgelerinin yanında bugünden sonra servis.org.tr internet sitesinden yetkili servis bilgisini ve ulaştıkları kişilerin gerçekten yetkili olup olmadığını öğrenirler."


Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Emrah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 09:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | SERBİS ile yetkili servis garantisi - Son Dakika
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