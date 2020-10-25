Son dakika haberleri... Serdar Ünsal, "Ermenistan'ın paralı askerleri savaşa sürmesi bittiğini gösteriyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Serdar Ünsal, "Ermenistan'ın paralı askerleri savaşa sürmesi bittiğini gösteriyor"

25.10.2020 12:22
Son dakika haberleri... Serdar Ünsal,

Son dakika haberler... Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Serdar Ünsal, "Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da savaşmak için paralı asker getirip savaştırması bittiğini Ermeni gençlerin savaşmak istemediğini gösteriyor" dedi.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Iğdır Azerbaycan Evi Başkanı Serdar Ünsal, " Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da savaşmak için paralı asker getirip savaştırması bittiğini Ermeni gençlerin savaşmak istemediğini gösteriyor" dedi.

Ermeni gençlerin Dağlık Karabağ'da savaşmak istemediğini belirten Ünsal,"Ermenistan çareyi yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirmekte bulmuştur.Bu da savaş suçudur.Ayrıca işgal altındaki bölgelere yabancı paralı askerler getirmesinin terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının parçası olduğunu göstermektedir."şeklinde konuştu.

Serdar Ünsal,"Ermenistan, Azerbaycan'ın İşgal altında tutuğu Dağlık Karabağ bölgesine ve Azerbaycan'a yaptıkları saldırılarda başta Orta Doğu olmak üzere yabancı ülkelerden terörist ve paralı askerler getirmişti. Adını da 'gönüllü gruplar' koyarak Azerbaycan'a yönelik saldırı operasyonlarında kullanması, terörizmin Ermenistan'ın devlet politikasının parçası olduğunu bir kez daha göstermektedir.Ermeni gençleri savaşmak istememektedir.Ülkeden çıkmak için çeşitli yollar arıyorlar.İşsizlikten ekonomik sıkıntılardan kaçan Ermeniler İstanbul'a gelip çalışıyorlar.Ve hepsi savaş karşı olduklarını Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduklarını belirtiyorlar. "dedi. - IĞDIR

Son dakika haberleri... Serdar Ünsal, Ermenistan'ın paralı askerleri savaşa sürmesi bittiğini gösteriyor

Azerbaycan, Ermenistan, İşgal, Asker, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri... Serdar Ünsal, 'Ermenistan'ın paralı askerleri savaşa sürmesi bittiğini gösteriyor' - Son Dakika

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