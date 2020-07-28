Son dakika haberleri: Serdivan Belediyesi, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak - Son Dakika

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, hayırsever vatandaşlar tarafından belediyeye ulaştırılan kurban etlerini daha önce tespiti yapılan ihtiyaç sahipleriyle buluşturacak.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayırsever vatandaşlar Serdivan Belediyesi aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini ulaştıracak. Bu kapsamda Serdivan Belediyesi'nden yapılan açıklamada; kurban etlerini belediye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen vatandaşlar, belediyenin çağrı merkezini arayarak ya da kurban etlerini bireysel olarak belediyeye teslim edebilecekleri belirtildi. Bayram boyunca Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleşecek olan dağıtıma isteyen vatandaşların da eşlik edebileceği ifade edildi. - SAKARYA