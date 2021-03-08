Son dakika haberleri: Serik'te jandarma trafik denetimlerinde kadınlara çiçek hediye etti - Son Dakika

Serik ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla trafik kontrolü sırasında kadınlara çiçek verdi.

Abdurrahman Mahallesi Azaplar mevkisinde trafik ve yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekibi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın sürücülere ve araç içerisinde bulunan kadınlara saksı içerisinde canlı çiçek vererek kadınlar gününü kutladı.

Kadınlar, ekibe bu anlamlı günde kendilerini unutmadıkları ve ceza yerine çiçek verdikleri için teşekkür etti.

Jandarmanın, Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı uygulamanın diğer günlerde de zaman zaman tekrar edileceği belirtildi.