Son dakika haberleri! Serik'te orman yangını - Son Dakika
Son dakika haberleri! Serik'te orman yangını
Bir son dakika haberine göre Serik'te orman yangını Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.
Serik'te orman yangını
ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Nebiler mahallesinde saat 14.00 sıralarında başlayan ve sebebi henüz belirlenemeyen yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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24.08.2020 23:03:04. #1.12#
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