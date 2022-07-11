Bölgeye giden ekipler, S.K. (25), B.K. (16), N.N.T. (16), M.E. (28), N.B. (28), V.E. (30), S.E. (26) ve B.E'nin (19) piknik yapmak için ateş yaktıklarını tespit etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Serik'te ormanlık alanda piknik ateşi yakan 8 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

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