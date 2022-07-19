Son dakika haber... Serik'te sazlık alanda çıkan yangında vinç ve tarım aletleri zarar gördü - Son Dakika
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Son dakika haber... Serik'te sazlık alanda çıkan yangında vinç ve tarım aletleri zarar gördü

19.07.2022 09:57

Gelen son dakika haberine göre Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, vinç ve tarım aletlerinde hasara neden oldu.

Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, vinç ve tarım aletlerinde hasara neden oldu.

Belek Mahallesi Acısu Irmağı kenarındaki sazlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgede bulunan vinç ve tarım aletlerine sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Yangında kamyona bağlı vinç ve bazı tarım aletleri zarar gördü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Serik'te sazlık alanda çıkan yangında vinç ve tarım aletleri zarar gördü - Son Dakika

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