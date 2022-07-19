Belek Mahallesi Acısu Irmağı kenarındaki sazlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, bölgede bulunan vinç ve tarım aletlerine sıçradı.

Serik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, vinç ve tarım aletlerinde hasara neden oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Serik'te sazlık alanda çıkan yangında vinç ve tarım aletleri zarar gördü - Son Dakika

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