Son dakika haberleri... Serik'teki orman yangınına 165 işçi müdahale ediyor - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını 2 uçak, 5 helikopter ile birlikte 165 yangın işçisinin çalışmasıyla söndürülmeye çalışılıyor.

Serik ilçesine bağlı Tongüçlü Mahallesi Kaşıkçı mevkiinde saat 14.30 sıralarında çıktı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne 2 uçak, 5 helikopter, 33 arazöz, 9 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 3 trayler, 1 yangın yönetim aracı, 1 tamir bakım aracı, 2 yer ekibi (8+1/6+1), 17 teknik eleman, 10 muhafaza memurunun müdahale ettiği yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor. Poyrazın etkisiyle söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken yangının yaklaşık 1 kilometre mesafedeki yerleşim alanlarına yaklaşmaması için de mücadele devam ediyor.

(İHA)