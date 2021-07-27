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Son dakika haberleri... Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

27.07.2021 17:17

Son dakika haberine göre Niğde'de serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Niğde'de serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye köyündeki gölete giden Mehmet Efe Karabulut (15), serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Efe'nin arkadaşları, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi tarafından yapılan çalışmada, talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Mehmet Efe Karabulut'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. - NİĞDE

Son dakika haberleri... Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu
Son dakika haberleri... Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu
Son dakika haberleri... Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu
Son dakika haberleri... Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu
Son dakika haberleri... Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu
Son dakika haberleri... Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu

Mehmet Efe, Ulukışla, Niğde, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu - Son Dakika


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