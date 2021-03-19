Servis aracının çarptığı öğrenci hayatını kaybetti.. Kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Servis aracının çarptığı öğrenci hayatını kaybetti.. Kaza anı kameraya yansıdı

Adana'nın Kozan ilçesinde 10 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi İsmail Efe Demiryürek, okula giderken servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

Acı haberi alarak hastaneye gelen küçük çocuğun yakınları sinir krizleri geçirdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde okula gitmek için evden çıkan 10 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi İsmail Efe Demiryürek servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre kaza, sabah 08.00 sularında Ağlıboğaz Mahallesi Ağlıboğaz Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Şehit Murat Özkozanoğlu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi İsmail Efe Demiryürek okula gitmek için evlerinden çıktı. Evin yakınında bulunan bakkaldan meyve suyu aldı, daha sonra yoluna devam ettiği esnada küçük çocuğa, Mehmet Gül yönetimindeki 01 ADB 767 plakalı özel öğrenci servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan çocuk çevredeki vatandaşların yardımı ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İsmail Efe Demiryürek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük Efe'nin bakkaldan son aldığı meyve suyu ile yolun karşıdan karşısına geçerken servis aracının çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Servis aracındaki öğrencilerin başka servis aracına alınarak okullara gönderildiği öğrenildi. Sürücü Mehmet Gül ise polis tarafından gözaltına alındı.

Acı haberi alan küçük çocuğun ailesi de devlet hastanesine gelerek sinir krizleri geçirdi.

Öte yandan, 10 yaşındaki İsmail Efe Demiryürek'in babası Ramazan Demiryürek'in ise 8 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.