Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (3) - Son Dakika

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, fabrika işçisi İlknur Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 19 işçinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma kapsamında, midibüs sürücüsü İbrahim S., dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı iddiasıyla gözaltına alındı.Öte yandan İlknur Kaya'nın, evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),