Sesli haritayla Afrika'ya uzanan lise öğrencilerine TEKNOFEST ödülü - Son Dakika

Sesli haritayla Afrika'ya uzanan lise öğrencilerine TEKNOFEST ödülü

09.10.2020 11:33

Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, geliştirdikleri sesli haritalarla Afrika ve ABD'ye uzanan başarısı TEKNOFEST 2020'den de ödülle döndü.

Manisa Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, geliştirdikleri sesli haritalarla Afrika ve ABD'ye uzanan başarısı TEKNOFEST 2020'den de ödülle döndü.

Okullarında kurulan İyilik Atölyesi'nde coğrafya dersinde haritaları görememeleri nedeniyle sıkıntı yaşayan görme engelli arkadaşları için sesli harita geliştirmeyi kararlaştıran lise öğrencileri, coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun'un danışmanlığında çalışma yürüttü.

Üzerindeki butonlara basıldığında çeşitli dillerde bilgilendirmelerin yapıldığı Türkiye Bölgeler Haritası geliştiren ve buna uygun bir yazılım kodlayan öğrenciler, ardından diğer harita ve eğitim materyallerine de "ses" verdi.

İnternet üzerinde dünya genelinde görme engellilere yönelik eğitim veren okulların buluştuğu platformda ürünlerini tanıtan öğrenciler, Sudan, Ruanda ve Burundi gibi Afrika ülkeleri ile ABD ve Japonya'ya haritalar gönderdi.

Projenin uluslararası başarısı sonrası Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) de devreye girerek sistemin yazılım ve teknolojisinin geliştirilmesine destek verdi.

Coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun ve öğrenciler, MCBÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sezai Taşkın ve Araştırma Görevlisi Bilal Karaman'ın desteğiyle "Görme Engelliler I·çin Sesli Haritalar Projesi" geliştirerek TEKNOFEST 2020'ye başvurdu.

Yarışmanın "Eğitim Teknolojileri Lise Seviyesi" kategorisinde birinci olan öğrencilerin yeni hedefi ise sesli eğitim materyallerini çantada taşınabilecek şekilde geliştirmek ve dünya çapında yaygınlaştırmak.

Daha fazla engelliye ulaşma hedefi

Proje danışmanı ve coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun, AA muhabirine, öğrencileri arasında fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla 2 yıl önce kurdukları İyilik Atölyesi'nde başlayan hikayenin bugün gurur verici bir sürece dönüştüğünü anlattı.

Yapılan tasarımın görme engelli öğrenciler için uluslararası bir eğitim materyali haline geldiğini dile getiren Vurgun, "Küçük bir haritayla başlayıp dünyanın tamamında kullanılabilen bir sisteme doğru giden bir çalışmamız var. Bu çalışmamızı daha fazla yaygınlaştırmak, daha fazla insana ulaşmak adına TEKNOFEST gibi yarışmalara katıldık. TEKNOFEST bizim için en büyük hedefti, bu yarışmada birinci olmak bizi inanılmaz derecede sevindirdi." dedi.

Öğrencilerden Büşra Taşkın da daha önce yaptıkları basit bir dokunsal eğitim materyaline bir yazılım kodlayarak sesli anlatım özelliği eklediklerini ve bu sayede birinci olduklarını belirterek, "Bu kodlama sayesinde dokunsal harita üzerindeki butonlara basıldığında, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Japonca dillerinde anlatımlar yapılabiliyor." diye konuştu.

Azra Yılmaz da emeklerinin karşılığını aldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını anlatarak, "Biz bunu öncelikle küçük bir atölyede kendi arkadaşımıza yapmaya başladık. Daha sonra Türkiye'deki tüm okullara verdik, ardından yurt dışına açıldık, Afrika'da 5 ülkeye, ABD'ye ve Japonya'ya gönderdik." ifadelerini kullandı.

Sesli haritayla Afrika'ya uzanan lise öğrencilerine TEKNOFEST ödülü
Sesli haritayla Afrika'ya uzanan lise öğrencilerine TEKNOFEST ödülü
Sesli haritayla Afrika'ya uzanan lise öğrencilerine TEKNOFEST ödülü
Sesli haritayla Afrika'ya uzanan lise öğrencilerine TEKNOFEST ödülü

Amerika Birleşik Devletleri, Afrika, Manisa, Lise, Teknoloji, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Sesli haritayla Afrika'ya uzanan lise öğrencilerine TEKNOFEST ödülü - Son Dakika

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