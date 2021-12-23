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Son dakika haberleri! Sevdiği kızla evliliğine engel olduğu için gurbetçi iş adamını öldürmüş - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sevdiği kızla evliliğine engel olduğu için gurbetçi iş adamını öldürmüş

23.12.2021 18:32
Son dakika haberleri! Sevdiği kızla evliliğine engel olduğu için gurbetçi iş adamını öldürmüş

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'de sevdiği kızla evliliğine engel olduğu iddiası ile gurbetçi iş adamını 10 bıçak darbesiyle öldüren zanlının ve olaya karışan 2 şahsın duruşması görülmeye başlandı.

Kocaeli'de sevdiği kızla evliliğine engel olduğu iddiası ile gurbetçi iş adamını 10 bıçak darbesiyle öldüren zanlının ve olaya karışan 2 şahsın duruşması görülmeye başlandı. Duruşmada ölen şahsın sürekli kendisini tehdit ettiğini iddia eden zanlı, "Sevgilim Ceren'in babası bana 'silahsız bıçaksız durma' dedi." diyerek olayları anlattı.

Olay, 2 Ekim Cuma gecesi Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki gurbetçi iş adamı Cahit Tatlı, evinde tartıştığı bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Aldığı 10 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Tatlı, kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan ise Tatlı'ya ait lüks cipi çalarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tatlı'nın cipini Kocaeli Fuar alanının arkasında terk edilmiş halde buldu. Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, Tatlı'nın spor yapmak için gittiği salonda tanışarak aşık olduğu Ceren İ.'nin yabancı uyruklu sevgilisi Fıras S. tarafından bıçaklandığını belirledi. Jandarma ekipleri tarafından Fıras S. ve olaya karıştığı tespit edilen Ceren İ. ve Ali İ.Ç. gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıslardan Fıras S. suçunu itiraf ederken adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"CAHİT BANA 'KEŞKE GEBERSEYDİN' DEDİ"

Olayla ilgili görülen duruşma Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, Cahit Tatlı'nın ailesi ve tutuklu sanıklar katıldı. Olayları anlatan yabancı uyruklu Fıras S., "Biz Ceren'le aynı spor salonunda çalışıyorduk, kendisiyle oradan tanıştık. Ben Ceren'in çalıştığı iş yerinde eğitmenlik yapıyordum. Ceren'in erkek arkadaşı vardı onlar ayrıldıktan sonra biz sevgili olduk. Ben Ceren'e evlenme teklifi ettim kendisi kabul etmeyince intihara kalkıştım. İntihara kalkıştıktan sonra Ceren evlilik teklifimi kabul etti. Ben hastanedeyken Cahit geldi ve bana 'keşke geberseydin' dedi. Bizim Ceren'le kaldığımız eve arkadaş olarak gelip giderdi. Ben Ceren'in Cahit'e yaşam koçluğu yaptığını bilmiyordum. Cahit bir keresinde bana 'Neden Ceren'den ayrılmıyorsun, buradan gideceksin. Gitmezsen seni öldürürüm' dedi. Ben de başıma bir şey gelirse senden bileceğim, dedim. Bu konuşmadan sonra eski patronum Ömer, yanında bulunan Yasin ve Emre isimli şahıslar bana saldırdı. Sebebi ise 50 TL borcum olmasıymış. Ancak benim kendilerine borcum yoktu." dedi.

Tutuklu sanık Ceren İ.'nin babası bana "Silahsız bıçaksız durma, dedi" diyen Fıras S., "Bu olaydan sonra 3 kişi daha beni sopalarla dövdü bana 'Cahit'in selamı var' dediler. Yasin ve Mehmet'in de Ceren'e sapıkça hareketler yaptığını gördüm. Ceren'le evleneceğim için ailemle de tanıştırdım. Ceren'in namusu benim namusumdur. Cahit'e gitme sebebim beni tehdit etmesi ve Ceren'le evliliğime engel olmasından kaynaklıydı. Cahit Ceren'e mesaj atarak rahatsız ediyordu. Ceren'e, Cahit'e gidip konuşacağımı söyledim. Ali'den de bir arkadaşımda mirasım olduğunu ve alacağımı söyleyerek beni arabasıyla Bahçecik tarafına bırakmasını istedim. Ali'nin olaylardan bir bilgisi ve ilgisi yoktur. Evden çıkarken bıçağı da yanıma aldım. Ceren, 'bir şey olursa bıçağı kullanırsın' dedi. Ceren'de Ali'nin arabası ile benimle geldi ancak o arabada kaldı. Cahit'in kapısını çaldım konuşmak istediğimi söyledim, beni alt katta bekletti. Önce telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Baya bekledim, aynı zamanda alkollüydüm de. Bir süre yanıma geldi, bana hakaretler etti, yüzüme tükürdü. Bana vurmaya başladı, boğazımı sıktı. Beni yere yatırdı gücüm yetmedi hareketsiz kaldım, bıçağı kullanmak zorunda kaldım. Sonrasını hatırlamıyorum, çok korkmuştum. İlk defa böyle bir şey yaşamak zorunda kaldım ve oradan kaçtım. Arabaya binerek fuar alanına gittim ve Ceren'i arayarak su istedim. Ceren'e her şeyi anlattım ancak Ali'nin olanlardan haberi yoktu. Ceren bana 'kaç' dedi, ancak ona 'seni tek başına bırakamam' dedim. Ceren benden 52 bin TL para istedi, ancak mirasımı beklediğim için kendisine istediği parayı veremedim. Olaylar bu şekilde meydana geldiği için pişmanım" diye konuştu.

"BİZ NORMALDE FIRAS İLE EVLENMEYİ PLANLIYORDUK"

Tutuklu sanık Ceren İ. ise ifadesinde, "Ben Cahit'in yaşam koçluğunu yaptığım için tanırım. Cahit'in ölüm haberini telefondan öğrendim ve çok üzüldüm. Erkek arkadaşım Fıras bana neden üzüldüğümü sorarak telefonu elimden aldı. Kendisine olayla ilgili bir ilgisi olup olmadığını sordum ancak bana ilgisi olmadığını söyledi. Ne benim ne Ali'nin ne de Cahit'in ölümüyle ilgili bir ilgimiz ve bilgimiz yok. Cahit'i öldüren Fıras'tır. Fıras bana 'Cahit beni dövdürerek erkeklik gururuma yerler altına aldı' dedi ve Cahit'i nasıl öldürdüğünü anlattı. Fıras'tan korktuğum için onu ihbar edemedim. Biz normalde Fıras ile evlenmeyi planlıyorduk." şeklinde konuştu.

"BABAMLA CEREN ARASINDA DUYGUSAL İLİŞKİ OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Cahit'in kızı Yasemin ise, "Ceren'i fotoğraf ve videolardan biliyorum. Babamla Ceren arasında duygusal ilişki olduğunu biliyorum. 27 bin TL kadar babam kendisine para verdi. Biz kardeşlerim ve annemle Almanya'da yaşıyoruz. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ"

Mahkeme heyeti, Fıras S.'nin cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti, ATK raporu, olay yerine ilişkin tutanak ve raporların beklenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

(Fehime Kartal/ İHA)

Son dakika haberleri! Sevdiği kızla evliliğine engel olduğu için gurbetçi iş adamını öldürmüş
Son dakika haberleri! Sevdiği kızla evliliğine engel olduğu için gurbetçi iş adamını öldürmüş
Son dakika haberleri! Sevdiği kızla evliliğine engel olduğu için gurbetçi iş adamını öldürmüş
Son dakika haberleri! Sevdiği kızla evliliğine engel olduğu için gurbetçi iş adamını öldürmüş
Son dakika haberleri! Sevdiği kızla evliliğine engel olduğu için gurbetçi iş adamını öldürmüş

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sevdiği kızla evliliğine engel olduğu için gurbetçi iş adamını öldürmüş - Son Dakika


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