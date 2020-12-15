Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu - Son Dakika

Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu

15.12.2020 10:53
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme, yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma olunca vatandaşlar yapıyı tahliye etti.

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki bir inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme, yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma olunca vatandaşlar yapıyı tahliye etti. Çevre sakinlerinin tedirginliği bitmezken, bu kez de süren temel kazısı sırasında kepçenin isabet ettiği doğalgaz borusunun patlaması korkuttu.

Kentte cumartesi gecesi başlayan şiddetli yağmur, İzmirlilerin yaşamını olumsuz etkiledi. Yollar suyla doldu, bazı yerlerde su baskınları yaşandı. Karabağlar'ın Sevgi Mahallesi 4624 Sokak'ta 3 katlı bir evin zemininde ise, geçen pazar günü kayma gerçekleşti. Bir inşaatın temel kazısına dolan yağmur sularının zemini yumuşatmasıyla yolda çökme, yan tarafındaki 3 katlı binada ise kayma oldu. Tedbir amacıyla bina tahliye edilerek mühürlendi. Belediye ekipleri, bölgeyi güvenlik amacıyla şeritler ve beton bloklarla kapattı. Caddedeki elektrik direğinin de çökme riskine karşı yeri değiştirildi. Boşaltılarak mühürlenen binadaki evlerin kapılarına "Tutanaktır. 4624 sokak numara 21 adresinde yapılan temel kazısından dolayı yolun kaydığı ve 4624 sokak numara 19'da bulunan yapının kısmen kayıp yıkıldığından dolayı binanın boşaltılması gerekmektedir. Bu tutanak 3 nüsha olarak tanzim edilerek imza altına alınmıştır" notu asıldı.BORUNUN YAKININDAKİLER YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİYaşananın ardından inşaat firmasının temel atma çalışmaları dün de sürdü. Ancak bu kez kepçe, yol altından geçen doğalgaz borusuna isabet edince aksilik yaşandı. Patlayan doğalgaz borusundan çevreye yayılan koku, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Durum gaz ekiplerine bildirildi. Bu sırada inşaat firmasında görevli 5 kişinin patlayan gaz borusunun yakınında durmaları, yürekleri ağza getirdi. Olası bir patlamada yaşanabilecek felaket akıllara geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, gazı kesince vatandaş rahat bir nefes aldı. İnşaatın temel atma çalışmaları geçici süre durduruldu.

Mahalle sakinlerinden emekli polis memuru Yavuz Yıldırım, "Doğalgaz çalışmaları sırasında boru patlamış. Temel atma zamanında ise binada kayma olmuş" dedi. Doğalgaz borusu patlayınca tedirgin olduğunu belirten bir diğer mahalle sakini Lale Can ise, "Kepçe doğalgaz borusunu patlatmış. Çok korktum. Doğalgaz bu şakaya gelmez" dedi.


Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu
Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu

Karabağlar, Cumartesi, Pazar, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bu kez de patlayan doğalgaz borusu korkuttu - Son Dakika


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