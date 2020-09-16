Son dakika haberleri | Sevgilisi tarafından öldüresiye işkence edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sevgilisi tarafından öldüresiye işkence edildi

Son dakika habere göre İstanbul'da yaşayan ve 1 sene önce cezaevine giren Dilber Argın, hastanede tanıştığı ve kendisi gibi hükümlü olan M.A.K. tarafından götürüldüğü metruk bir evde öldüresiye darp edildi.

Son dakika haberleri | Sevgilisi tarafından öldüresiye işkence edildi, System.String[]

İstanbul'da yaşayan ve 1 sene önce cezaevine giren Dilber Argın, hastanede tanıştığı ve kendisi gibi hükümlü olan M.A.K. tarafından götürüldüğü metruk bir evde öldüresiye darp edildi. Kafasında 4 şişe kırılan Dilber Argın, yaklaşık 7 saat boyunca işkence ve tecavüze uğradığını söyledi. Ağrılar içerisinde kıvranan kadın, olay sonrası kaçan M.A.K.'nın yakalanmasını istiyor.

Edinilen bilgiye göre, 2019 yılının Mayıs ayında Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevine giren Dilber Argın (37), yaklaşık 4 ay sonra şiddetli baş ağrısı nedeniyle gittiği Ersin Arslan Devlet Hastanesinde, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gelen M.A.K. ile tanıştı. Cezaevinde bulunan hükümlü Dilber Argın 7 ay boyunca M.A.K ile mektuplaştı. Pandemi süreci öncesinde ise Dilber Argın, 1,5 ay sonra da M.A.K, cezaevinden çıktı. İstanbul'a dönen Dilber Argın, burada sosyal medya hesabından kendisini bulan M.A.K. ile tekrar görüşmeye başladı. M.A.K.'nın daveti üzerine, 10 yaşında ve 8 yaşındaki 2 çocuğunu yuvaya yerleştiren Dilber Argın, Gaziantep'e gelerek M.A.K. ile birlikte yaşamaya başladı. M.A.K., 4 gün sonra ailesinin kendisini terk etmesi üzerine Dilber Argın'ı evlerinin yakınındaki metruk bir binaya götürdü. Burada uyuşturucu kullanarak intihar etmek isteyen M.A.K.'yı kurtaran Dilber Argın, bir gün sonra kurtardığı ve sevdiği kişi olan M.A.K. ile metruk binanın bahçesinde oturup sohbet etti. M.A.K., kolundan tutarak içeriye götürdüğü Argın'a geçmişi ile ilgili olduğunu söylediği konuları anlatmaya başladı. Bulundukları evde Gülşah isimli bir kadını öldürdüğünü söyleyen M.A.K., daha sonra Dilber Argın'a onu da öldüreceğini, kurtuluşunun mümkün olmadığını söyleyerek tehdit etti.

YAKLAŞIK 7 SAAT İŞKENCE GÖRDÜ

Tehdit konuşmasının ardından M.A.K., tüm çabalarına ve yalvarmalarına rağmen Dilber Argın'ın elini, ayağını ve ağzını bağladı. M.A.K. tekme ve yumruklarla darp ederek boynuna bıçak dayadığı Argın'ın kafasında 4 şişe kırdı. M.A.K., kimi zaman ise Dilber Argın'ın saçlarından tutup, kafasını duvarlara çarptı. 7 saat boyunca işkence gören ve tecavüz edilen Dilber Argın, saatler sonra ise işkencelere dayanamayarak bayıldı. Argın'ın öldüğünü zanneden M.A.K. kayıplara karışırken, bir süre sonra kendine gelen kadın, yaralarına ve çektiği acıya rağmen sürünerek önce evden, sonra da evin bahçesinden çıkmayı başardı. Yoldan geçenlerden yardım istemesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Dilber Argın'ın kafasında, göğsünde çatlaklar, çok sayıda kesik ve morarma tespit edildi.

Kafasının ve vücudunun birçok bölgesinin şiddetli şekilde ağrıdığını belirten Dilber Argın, M.A.K.'nın kendisinin elbiselerini, telefonunu, parasını, çocuklarının resimleri, cezaevi ile ilgili evrakları ve kartlarının da yer aldığı cüzdanını alarak kayıplara karıştığını söyledi. İbrahim Polis Merkezi ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne müracaat eden Dilber Argın, "Ben kendisini çok seviyordum. Daha önce de geldim küçük bir sıkıntı yaşadık. Tekrar İstanbul'a ailemin yanına geri döndüm. Ama gözlerim ondan başka bir şey görmüyordu. Dayanamadım, Gaziantep'e geri geldim. Bir gün öncesinde kendisi intihar etmek istedi, ben kurtardım. Kurtarmama kızdı herhalde, önce beni öldürmeyi sonra da kendisini öldürmeyi düşündü herhalde. Önce beni kendilerine ait metruk bir binaya götürdü. Buranın bahçesinde bir süre konuştuk. Sonra ise bana hayali bir şeyler anlatmaya başladı. Burada Gülşah isimli bir kadını öldürdüğünü, beni de öldüreceğini söyledi. Kurtuluşumun olmayacağını söyledi. Ben kendisine yalvardım yakardım. Şişe ile kafama vurmaya çalıştı, direndim ama 4 şişe kırdı. Boğazıma bıçak dayadı, rahat durmamamı istedi. tekmeyle göğsüme vurdu, yumrukla darp etti, saçımdan tutup, kafamı duvarlara vurdurdu. Yüzümde 2 şişe kırdı, bayılınca bir süre sonra tekrar kendime geldim, tecavüz ediyordu. Tekrar bayıldım, bayılınca şişe parçasıyla yüzüme çizikler atmış. Tekrar kendime geldiğimde zindan gibiydi, her yer karanlıktı. Evden sürünerek emekleyerek çıktım. Yardım istedim" şeklinde konuştu.

"BANA YAPTIKLARINI KİMSEYE YAPAMASIN"

Kendisine yapılanın kimseye yapılmaması için emniyet güçlerinden yardım isteyen Argın, "Psikolojim bozuldu, sürekli rüyalarıma giriyor o ev. Yaşadıklarım, gözümün önünden gitmiyor. Çok kötü durumdayım. Bana yapılanları başkasına yapamasın. Lütfen emniyet güçlerinden onun bulmalarını istiyorum" dedi.

İSTANBUL'A DÖNEBİLMEK İÇİN YARDIM İSTİYOR

Parasının da alınması nedeniyle evine dönecek parası bulunmadığını belirten Dilber Argın, "Cüzdanımla birlikte her şeyimi aldı. İçerisinde bin 500 TL param vardı o da gitti. Şimdi ne yapacağım eve nasıl döneceğim bilemiyorum. Bana sahip çıkılsın" diye konuştu.

(İHA)

Gaziantep, İstanbul, Mayıs, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sevgilisi tarafından öldüresiye işkence edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor 30 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayan genç, hayatını kaybetti Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu
Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi         
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Avrupa daha adil olmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Avrupa daha adil olmalı         
19:01
Son Dakika: Beşiktaş'ta 7'si futbolcu, 12 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: Beşiktaş'ta 7'si futbolcu, 12 kişide koronavirüs tespit edildi         
18:12
Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek         
17:58
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti         
16:11
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 20:28:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Sevgilisi tarafından öldüresiye işkence edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei