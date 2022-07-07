Son dakika haberleri: Sevgilisini Darbeden Özgür Duran'ı Engellemek İsterken Öldürdüğü Gerekçesiyle Hapis Cezası Verilen Kadir Şeker Tahliye Edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Sevgilisini Darbeden Özgür Duran'ı Engellemek İsterken Öldürdüğü Gerekçesiyle Hapis Cezası Verilen Kadir Şeker Tahliye Edildi

07.07.2022 17:56
Son dakika haberleri: Sevgilisini Darbeden Özgür Duran'ı Engellemek İsterken Öldürdüğü Gerekçesiyle Hapis Cezası Verilen Kadir Şeker Tahliye Edildi

Son dakika haberler... Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’ı engellemek isterken bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hapis cezası verilen Kadir Şeker, bugün avukatlarının tutukluluğuna yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Şeker’e verilen 12,5 yıl hapis cezası, Yargıtay’ın bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada 10 yıl 10 aya düşürülmüştü.

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engellemek isterken bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hapis cezası verilen Kadir Şeker, bugün avukatlarının tutukluluğuna yaptığı itiraz üzerine tahliye edildi. Şeker'e verilen 12,5 yıl hapis cezası, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yapılan yeniden yargılamada 10 yıl 10 aya düşürülmüştü.

Konya'da Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek isterken bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in cezası, 5 Temmuz'da yapılan duruşma sonucunda 10 yıl 10 aya düşürülmüştü. Verilen cezanın ardından Şeker, avukatının yaptığı itiraz üzerine bugün tahliye edildi.

Olay, 5 Şubat 2020 akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelmişti. Duran'ın Dırla'yı dövdüğü olaya müdahale etmek isteyen Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Gözaltına alınan Şeker, mahkemece tutuklanmıştı.

Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada ömür boyu hapse çarptırılmıştı. Suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla ardından Şeker'in duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilmişti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne 'haksız tahrik' indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiğini bildirerek itirazda bulunmuş; Şeker'in avukatları da karara itiraz edip, olayın meşru müdafaa olduğunu belirtmişti.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin yerel mahkemenin kararını onaması üzerine Yargıtay'da temyiz edilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Kadir Şeker'e verilen 12,5 yıllık cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1. Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istemişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozmuştu.

Yargıtay, Şeker lehine tahrik hükümlerinin en üst seviyede uygulanmasına hükmedip, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti. Bu kararın ardından Şeker, 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkmıştı. Yeniden yargılanan Şeker'in tutukluluğunun devam etmesine ve cezasının 10 yıl 10 aya düşürülmesine karar verilmişti.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Sevgilisini Darbeden Özgür Duran'ı Engellemek İsterken Öldürdüğü Gerekçesiyle Hapis Cezası Verilen Kadir Şeker Tahliye Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Sevgilisini Darbeden Özgür Duran'ı Engellemek İsterken Öldürdüğü Gerekçesiyle Hapis Cezası Verilen Kadir Şeker Tahliye Edildi - Son Dakika
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