Son dakika haberleri | Sevgilisini vahşice öldürüp cesedini bavulda saklamıştı, savcı müebbet hapsini istedi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sevgilisini vahşice öldürüp cesedini bavulda saklamıştı, savcı müebbet hapsini istedi

16.12.2020 16:43
Son dakika haberleri | Sevgilisini vahşice öldürüp cesedini bavulda saklamıştı, savcı müebbet hapsini istedi, System.String[]

Son dakika haberleri... Maltepe'de kız arkadaşı Didem Mengü'yü başına parke taşıyla vurduktan sonra askıyla boğarak öldüren ve cesedini bir bavulun içinde saklayan Abdulselam Günay'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Maltepe'de kız arkadaşı Didem Mengü'yü başına parke taşıyla vurduktan sonra askıyla boğarak öldüren ve cesedini bir bavulun içinde saklayan Abdulselam Günay'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Günay'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Maltepe'de 9 Aralık 2019 tarihinde kız arkadaşı Didem Mengü'yü(30) başına parke taşı ile vurup askıyla boğarak öldüren ve cesedini bir bavulun içinde saklayan Abdulselam Günay'ın(29) yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Abdulselam Günay SEGBİS(Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanırken, Didem Mengü'nün ailesinin avukatı Ayhan Cesur salonda hazır bulundu. Sanık avukatı Zeki Yargısal, 65 yaş üstü olması nedeni ile Covid-19 önlemleri kapsamında duruşmaya katılamadığını belirterek mahkemeye dilekçe sundu.

Savcı, müebbet hapis istedi

Cumhuriyet Savcısı duruşmada mütalaasını verdi. Mütalaada, Didem Mengü ile sanık Abdulselam Günay'ın uzun zamandır tanıştıkları, zaman zaman görüşerek birlikte oldukları anlatılarak olay günü Maltepe'deki evlerinde buluştukları kaydedildi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı, tartışma sırasında sanık Günay'ın dairede bulunan parke taşı ile Mengü'nün kafasına vurduğu, boğazından sıkmak sureti ile nefessiz bırakıp öldürdüğü belirtildi. Mütalaada, Günay'ın öldürdüğü Mengü'nün cesedini binadan çıkaramadığı, cesedi bavulun içine koyduğu, cep telefonunu da maktule ait araçla Kartal'a giderek çöp konteynerine attığı, telefonun çöp toplayıcısı tarafından bulunduğu anlatıldı. Mengü'nün annesinin kızını aramasıyla birlikte olayın ortaya çıktığının kaydedilirken, sanığın polise giderek teslim olduğu, cesedin de dairede bavul içinde bulunduğu anlatıldı. Savcı mütalaasında, tutuklu sanık Abdulselam Günay'ın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta 9 Aralık 2019 tarihinde Abdulselam Günay ile kız arkadaşı Didem Mengü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı anlatıldı. Günay'ın tartışma sırasında daire içindeki parke taşı ile genç kadının kafasına vurduğu, boğazını iple sıkarak nefessiz bırakarak öldürdüğü belirtildi.

Olayın ardından delilleri yok etmenin yollarını arayan şüphelinin maktulün cesedini bavul içine koyduğu ancak binanın içinde ve dışında güvenlik kameralarının olması sebebiyle yakalanacağını anlayarak cesedi daire dışına çıkaramadığı belirtildi.

Abdulselam Günay'ın maktule ait araçla daireden ayrılarak maktulün cep telefonunu çöp konteynerine atıp daireye geri döndüğünün anlatıldığı iddianamede, Didem Mengü'nün cesedini daireden çıkaramayan şüphelinin olaydan 2 gün sonra emniyete giderek teslim olduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Abdulselam Günay'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sevgilisini vahşice öldürüp cesedini bavulda saklamıştı, savcı müebbet hapsini istedi - Son Dakika


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