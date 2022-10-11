Son dakika haberleri! Seydikemer'de silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Seydikemer'de silahlı kavga: 1 ölü

11.10.2022 15:54
Son dakika haberleri! Seydikemer'de silahlı kavga: 1 ölü

Son dakika haberler... Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arazi kavgasında silahlar konuştu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arazi kavgasında silahlar konuştu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Seydikemer Dere Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu iddia edilen B.S. ve M.S. arasındaki tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.S. (61) isimli şahıs, eniştesi B.S.'yi (70) yanında bulunan av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. M.S. olay yerinden kaçarken jandarma ekipleri tarafından evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Seydikemer, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Seydikemer'de silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Seydikemer'de silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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