Tartışmanın büyümesi üzerine M.S. (61) isimli şahıs, eniştesi B.S.'yi (70) yanında bulunan av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. M.S. olay yerinden kaçarken jandarma ekipleri tarafından evinin yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Seydikemer, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Seydikemer'de silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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