Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kazım Aslan idaresindeki 42 AGD 47 plakalı otomobil, Seyitharun Mahallesi Cevher Dudayev Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Otomobil sürücüsü Aslan ile araçta yolca olarak bulunan Elif Öncü yaralandı.
Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.???????
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Seydişehir'de otomobilin duvara çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika