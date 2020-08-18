Son dakika haberleri! Seydişehir merkez itfaiye istasyonu, yeni hizmet binasına taşındı - Son Dakika

Seydişehir Merkez İtfaiye İstasyonu, yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Seydişehir Belediyesi tarafından arsa tahsisi yapılan merkez itfaiye istasyonu, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesinin katkıları ile tamamlandı.

İtfaiye teşkilatının modern bir yapıya kavuştuğunu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, gece gündüz demeden 7/24 çalışan itfaiye teşkilatının daha nezih ve modern bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

Arsa tahsisi belediye tarafından karşılanan binanın yapımında Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Tutal, "Binamızın yapımında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum." dedi.

Yeni hizmet binasının 6 araç kapasiteli ve hizmet verme anlamında daha kullanışlı olduğunu belirten Belediye Başkanı Tutal, şunları kaydetti:

"İtfaiye hizmetleri şehirlerin yaşantısında önemli hizmetlerdendir. Necati Kalaycıoğlu Caddesi üzerinde bulunan itfaiye binası bulunduğu bu konumuyla yangın olaylarına daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilecek. İtfaiye hizmet binasında idari bölümler, mutfak ve garaj gibi bölümler bulunuyor. Yeni binamız hemşehrilerimize ve merkez itfaiye istasyonu çalışma arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun."