Son dakika haberleri... Seyir halindeki araca asılıp ölüme davetiye çıkardılar - Son Dakika

Son dakika haberleri... Seyir halindeki araca asılıp ölüme davetiye çıkardılar
18.01.2021 12:00
Son dakika haberler: - Seyir halindeki araca asılıp ölüme davetiye çıkardılar Siirt-Kurtalan karayolunda 4 çocuk, seyir halindeki kamyonete tutundu.
- Seyir halindeki araca asılıp ölüme davetiye çıkardılar
SİİRT - Siirt- Kurtalan karayolunda 4 çocuk, seyir halindeki kamyonete tutundu. Çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.
Siirt-Kurtalan karayolunda 4 çocuk, seyir halinde olan araca asıldı. Aracın arka kısmına asılan çocuklar tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Çocukları gören çevredeki vatandaşların yürekleri ağzına geldi. Bir vatandaş, çocukların faciaya davetiye çıkaran yolcuğunu cep telefonu ile kaydetti.
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