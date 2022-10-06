Son dakika haberleri | Seyir halindeki aracında 5 el ateş edilen eğlence mekanı sahibi ağır yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Seyir halindeki aracında 5 el ateş edilen eğlence mekanı sahibi ağır yaralandı

06.10.2022 13:28
Son dakika haberleri | Seyir halindeki aracında 5 el ateş edilen eğlence mekanı sahibi ağır yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Uşak'ta seyir halindeki aracına 5 el ateş edilen eğlence mekanı sahibi, ağır yaralandı.

Uşak'ta seyir halindeki aracına 5 el ateş edilen eğlence mekanı sahibi, ağır yaralandı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden yaralı, ilk tedavisinin ardından Afyon'a sevk edildi.

Olay, Uşak merkeze bağlı Dikilitaş Mahallesi 1. Dut Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlence mekanı sahibi olduğu ifade edilen ve otomobiliyle seyir halinde olan Y.K., Hitit Aile Sağlığı Merkezi önüne geldiğinde hızla gelen başka bir araç Y.K.'nın aracına çarparak durdu. Yol kesen araçtan inen bir kişi, sürücü koltuğunda oturan Y. K.'nın göğsüne 5 el ateş etti.

Kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye giden Y.K., buradaki ilk tedavisinin ardından önce Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, sonrasında ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Silahlı saldırıda mermilerin 4'ünün Y.K.'nın vücudundan çıktığı, 1 merminin vücudunda kaldığı belirtildi.

Y.K.'nın sağlık durumunun kritik olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince arama çalışması başlatıldı. - UŞAK

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Son dakika haberi: Uşak'ta otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı Son dakika haberi: Uşak'ta otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı
Kaynak: İHA

Dikilitaş Mahallesi, Tragger, Afyon, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Seyir halindeki aracında 5 el ateş edilen eğlence mekanı sahibi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Seyir halindeki aracında 5 el ateş edilen eğlence mekanı sahibi ağır yaralandı - Son Dakika
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