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Son dakika haberleri | SEYİR HALİNDEKİ ARACINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberleri | SEYİR HALİNDEKİ ARACINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ

17.02.2022 11:02

Son dakika haberi... İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Ramis Kurt (32), yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, hafif ticari aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Ramis Kurt (32), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Turan Mahallesi 1649 Sokak'ta meydana geldi. Ramis Kurt, 17 EU 666 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Kurt, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Kurt, güçlükle aracı durdururken, saldırgan ya da saldırganlar plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobille kaçtı. Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kurt, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kurt'un cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Son dakika haberleri | SEYİR HALİNDEKİ ARACINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberleri | SEYİR HALİNDEKİ ARACINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ
Son dakika haberleri | SEYİR HALİNDEKİ ARACINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ

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Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | SEYİR HALİNDEKİ ARACINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | SEYİR HALİNDEKİ ARACINDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KİŞİ ÖLDÜ - Son Dakika
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