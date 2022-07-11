Son dakika haberi | Seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen yolcu öldü (3)

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI
Mersin'in Tarsus ilçesinde Meryem Özkıraç'ın bindiği minibüsün açık kalan kapısından düşüp, yaşamını yitirmesinin ardından minibüs şoförü Cumali Kutalanoğulları (41), çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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