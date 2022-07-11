Son dakika haberi | Seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen yolcu öldü (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen yolcu öldü (3)

11.07.2022 13:34
Son dakika haberi | Seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen yolcu öldü (3)

Gelen son dakika haberlerine göre MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDIMersin'in Tarsus ilçesinde Meryem Özkıraç'ın bindiği minibüsün açık kalan kapısından düşüp, yaşamını yitirmesinin ardından minibüs şoförü Cumali Kutalanoğulları (41), çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde Meryem Özkıraç'ın bindiği minibüsün açık kalan kapısından düşüp, yaşamını yitirmesinin ardından minibüs şoförü Cumali Kutalanoğulları (41), çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


YORUMLAR
500
SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN AÇIK KAPISINDAN DÜŞEN YOLCU ÖLDÜ SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜSÜN AÇIK KAPISINDAN DÜŞEN YOLCU ÖLDÜ Minibüs şoförünün skandal hatası korkunç ölüme sebebiyet verdi! Kadın yolcu, seyir halindeyken açık kalan kapıdan düştü Minibüs şoförünün skandal hatası korkunç ölüme sebebiyet verdi! Kadın yolcu, seyir halindeyken açık kalan kapıdan düştü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen yolcu öldü (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:52 Kırgızistan'da düşen çığ turistlere kadar ulaştı! Son anda kurtuldular
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino'da
14:54 Fahrettin Koca grev kararı alan doktorları hedef gösteren imama tepki gösterdi: Hemen açığa alınmalı
14:48 Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag'dan dedikodulara son nokta: Sezonu Ronaldo ile planlıyoruz, o satılık değil
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:49 TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala'nın serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
13:10 Kayalıklara çarpan tekne iş insanı ve eşine mezar oldu! Küçük kızları, 150 metre yüzerek kurtulmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 15:57:41. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen yolcu öldü (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement