Bursa'da yolcu otobüsünde maske takma tartışması yüzünden kavga çıktı. Yaşlı adam kendisini maske takması için uyaran otobüs şoförüne seyir halindeyken yumruk attı. O anlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli otobüs şoförü 16 BOD 22 plakalı otobüsle Gökdere istikametine seyir halindeyken özel bir hastane önünde durağa yanaştı. Durağa yanaşan otobüse yolcular binerken, İ.A. maskesi çenesinde takılı olarak otobüse binen S.Ö.'yü (72) maskeyi takması için ikaz etti. Maske uyarısının ardından S.Ö. ile sürücü İ.A. arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma otobüsün hareket etmesinin ardından da bir süre devam etti. Tartışmanın ardından S.Ö. şoförün yanına giderek seyir halindeki otobüs şoförü İ.A.'ya yumruk attı. Yumruğun etkisiyle ne olduğunu anlamayan İ.A. frene basarak otobüsü durdurdu. İ.A.'nın otobüsü durdurmasının ardından olası bir facia önlendi. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesinin ardından kavga son bulurken, şoför İ.A. otobüsü yol kenarına alarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.A.'yı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri S.Ö.' yü gözaltına aldı. S.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, İ.A. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

HAREKET HALİNDEKİ OTOBÜS ŞOFÖRÜNE BÖYLE YUMRUK ATTI

Otobüse bindiği anda İ.A. ve S.Ö. arasında başlayan sözlü tartışma otobüs seyir halindeyken de devam etti. İ.A. otobüsü sürdüğü anda ne olduğunu anlamadan S.Ö. tarafından darp edildi. Ne olduğunu anlamadan yediği yumrukla şaşkına dönen İ.A. otobüsü durdurdu. Yaşanan bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, otobüs şoförü İ.A.'nın darp edildiği esnada hareket halindeki otobüsü durdurması olası bir facianın önüne geçti.

Otobüs şoförünü darp eden S.Ö. kendini böyle savundu

Otobüse bindiğimde maskem çenemdeydi. Şoför beni maske konusunda uyardı. Bende uyarısına uyarak maskemi taktım ancak aramızda yine tartışma çıktı. Tartışma yaşanırken bende sinirlendim ve yumruk attım." diyerek kendisini savundu.

(İHA)