Son dakika haberleri! Seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Seyir halindeki otomobil alev aldı
31.10.2020 19:28
Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Olay, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Can R. idaresindeki 06 YOY 09 plakalı Opel marka otomobilden seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobilini durdurarak müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri otomobildeki yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın söndürüldü. - ZONGULDAK
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