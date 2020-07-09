Son dakika haberleri... Seyir halindeki tır alev aldı, sürücü son anda kurtuldu
Son dakika haberleri: Mardin'in Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre ilçeleri arasındaki İpek Yolu'nda seyir halindeki tır aniden alev aldı.
Mardin'in Nusaybin ile Şırnak'ın Cizre ilçeleri arasındaki İpek Yolu'nda seyir halindeki tır aniden alev aldı. Sürücü yanan araçtan son anda atlayarak kurtuldu.
Edinilen bilgilere göre, Nusaybin-Cizre karayolu üzerine bulunan Balaban Mahallesi mevkiinde hareket halinde olan Reşit Bağro yönetimindeki 73 ST 153 plakalı tırın motor kısmı bir anda yanmaya başladı. Araçtan alevler çıktığını gören sürücü, tırı yol kenarına çekerek araçtan atlayarak kurtuldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Tırın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:04 Kaynak: İHA
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