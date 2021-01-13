Son dakika haberleri! Seyir halindeki tır alev topuna döndü - Son Dakika

Seyir halindeki tır alev topuna döndü

GAZİANTEP - Gaziantep- Adana otoyolunda seyir eden bir tırda yangın çıktı. Kısa sürede tır alev topuna dönerken olayda yaralı olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Adana'dan Gaziantep istikametine seyir halinde bulunan kumaş yüklü bir tır Nurdağı-Gaziantep otoyolu 18. kilometresinde alev aldı. Henüz nedeni bilinmeyen yangında tır, alev topuna dönerken otoyolu ise duman kapladı. Yangın ve duman nedeniyle otoyolda yaklaşık bir saat boyunca ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Yanan tır nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilirken dumanı erken fark eden tır sürücüsünün ise hemen yol kenarına park ettiği araçtan atlayarak, yara bile almadan kurtulduğu belirtildi.

Yangının söndürülmesi ve dumanların dağılmasının ardından otoyolun tamamı yeniden ulaşıma açıldığı öğrenildi