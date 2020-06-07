Son dakika haberleri... Seyyar satıcıdan gazeteciye ilginç tepki - Son Dakika

Son dakika haberleri... Seyyar satıcıdan gazeteciye ilginç tepki

Son dakika haberine göre Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü İstiklal Caddesi'nde yoğunluk vardı.

Kısıtlamanın uygulanmadığı ilk pazar günü İstiklal Caddesi'nde yoğunluk vardı. Vatandaşların bir kısmının uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü. Caddede seyyar satıcılık yapan bir kişi ise, müşteri sayısının az olmasını çekim yapan gazetecinin yaptığı haberlere bağladı.

Yeni tip Korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında iki buçuk aydır hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte bugün bazı vatandaşlar, sıcak havaya rağmen İstiklal Caddesi'ne akın etti. Vatandaşların bir kısmının maske takmadığı görülürken, Beyoğlu Belediyesi tarafından cadde girişine kurulan stantta bu kişilere maske ve dezenfektan verildi.

"SENİN YÜZÜNDEN MÜŞTERİ GELMİYOR" DEDİ GAZETECİYİ SUÇLADI

Öte yandan İstiklal Caddesi'nde seyyar satıcılık yapa bir kişi, haber yapan gazeteciye ilginç tepki gösterdi. Seyyar satıcı, "Burada çekim yapıp gönderiyorsun, baksana dükkanlarda bir müşteri bile var mı? Ben vatandaşım, ben de seni propaganda yapıyor diye çekeceğim. Senin görüntünü çekip atacağım. Senin yüzünden Taksim'e vatandaş gelmiyor. İşin gücün buradaki insanları haber yapmak" diyerek müşteri sayısının az olmasını gazetecinin yaptığı haberlere bağlamaya çalıştı.

(Sümer Avcı/İHA)

Son dakika haberleri... Seyyar satıcıdan gazeteciye ilginç tepki

İstiklal Caddesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 05:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Seyyar satıcıdan gazeteciye ilginç tepki - Son Dakika

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