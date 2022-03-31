Son dakika haberleri | Sibel'i öldüren eşine savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sibel'i öldüren eşine savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

31.03.2022 17:33
Son dakika haberleri | Sibel'i öldüren eşine savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'da, kendisini aldattığından şüphelendiği 17 yıllık eşi Sibel Köksal'ı (43) boğarak öldüren çiğ köfteci İbrahim Köksal'ın (45) tutuklu yargılandığı davada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.

ANKARA'da, kendisini aldattığından şüphelendiği 17 yıllık eşi Sibel Köksal'ı (43) boğarak öldüren çiğ köfteci İbrahim Köksal'ın (45)  tutuklu yargılandığı davada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini talep etti.

Mamak ilçesinde 2 Eylül 2020'de meydana gelen olayda çiğ köfte dükkanı işleten İbrahim Köksal, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Sibel Köksal'ı, evde çıkan tartışmada telefon kablosuyla boğarak ve ekmek bıçağı ile bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından tutuklanan İbrahim Köksal hakkında Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADIAnkara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanık İbrahim Köksal, öldürdüğü eşinin yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme bir önceki celse verdiği ara karar gereği, Sibel Köksal'a birlikte olduğu iddia edilen tanık M.Ö.'yü dinledi. Sibel Köksal ile sadece normal arkadaş olduğunu belirten M.Ö., polisteki ifadesinin okunmasının üzerine, "Birkaç kez ilişkimiz oldu" dedi.M.Ö.'nün ifadesine karşı beyanı alınan sanık İbrahim Köksal, "İş yerime gelip giderdi. Ben eşimle ilişkisi olduğunu öğrendim" diye konuştu.Sibel Köksal'ın ailesinin avukatı Hürriyet Sümer ise, tanığın beyanlarının çelişkili olduğunu, tahrik indirimi almak için bu tanığı dinlettiğini belirterek, "Beyanlarının esasla ilgili dikkate alınmamasını talep ediyoruz" dedi.Sanık avukatı ise tanığın mahkemede çelişkili ifadeler vermesinin, evliliğinin etkilenmesinden korkmasından kaynaklandığını belirterek, polisteki ifadelerinin dikkate alınmasını istedi. M.Ö.'nün dinlenmesinin ardından mahkeme savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi. Savcı, sanığın 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.'PİŞMANIM, EŞİMİ ÇOK SEVİYORDUM'

Savcının mütalaasına karşı beyanları sorulan sanık ve şikayetçi avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Söz verilen sanık İbrahim Köksal da, "Mütalaaya karşı bir diyeceğim yok. Pişmanım. Ben eşimi çok seviyordum" dedi. Taraf avukatlarının süre talebini kabul eden mahkeme duruşmayı erteledi.


Son dakika haberleri | Sibel'i öldüren eşine savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
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Aldattığı iddiasıyla eşini öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' talebi Aldattığı iddiasıyla eşini öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' talebi Sibel Köksal'ın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi Sibel Köksal'ın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sibel'i öldüren eşine savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi - Son Dakika


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