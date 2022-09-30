Son dakika haberleri... SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri... SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 8 GÖZALTI

30.09.2022 10:12

Son dakika haberler: MERSİN merkezli 3 ilde siber dolandırıcılara yönelik olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

MERSİN merkezli 3 ilde siber dolandırıcılara yönelik olarak düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapıldığı yönünde bilgi aldı. Jandarma ekipleri 3 ay süren titiz çalışma sonucunda yatırım danışmanlığı adı altında birçok vatandaşı dolandırarak mağdur eden şüphelilerin kimliğini belirledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç ögütüne yönelik Mersin, Batman ve Bilecek'te 8 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde aramada yapan jandarma, haksız kazanç yoluyla elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL para ile çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el koydu. Yakalanan şüpheliler işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına getirilirken, operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... SİBER DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 8 GÖZALTI - Son Dakika
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