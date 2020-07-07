Son dakika haberleri | Sıcak hava kan bağışını azalttı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sıcak hava kan bağışını azalttı

Gelen son dakika haberine göre Son dönemde hava sıcaklıklarının yüksekliği nedeniyle kan bağışında azalma yaşandığı bildirildi.

Son dönemde hava sıcaklıklarının yüksekliği nedeniyle kan bağışında azalma yaşandığı bildirildi.

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Türk Kızılay Orta Karadeniz Kan Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının aşırı artmasıyla son dönemde kan bağışının düştüğü, kan stokların azaldığı belirtildi.

Kanın kaynağının sadece insanda bulunduğu, yapay olarak üretilemediği vurgulanan açıklamada, kan ve bileşenlerinin birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığı, Türkiye'de her 4 saniyede 1 ünite kana ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı tarihten sonraki süreçte kan stoklarının kritik seviyenin altına düştüğü anlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sonrasında kurumumuzca yapılan kan bağışı çağrısı, toplumumuzun tüm kesimleri tarafından büyük ilgiyle karşılanıp kan bağışları artmış, stoklarımız tekrar kritik seviyelerin üzerine çıkmıştır. İçinde bulunduğumuz yaz ayları sebebiyle hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kan bağışlarında yeniden azalma yaşanmaya başlanmıştır. Bölgemizdeki sağlık kuruluşlarının kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için günlük 350 ünite kan bağışı kabul etmemiz gerekirken, günlük 250 ünite kan bağışı alabilmekteyiz."

Bağışların azalmaya devam etmesinin hastaların tedavisinin gecikmesine yol açabileceği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Ülkemizde koronavirüs salgınına karşı kontrollü şekilde normalleşme çalışmalarının sürdürüldüğü bu günlerde insanlarımız tam kan ve kök hücre bağışında bulunmaktan çekinmemelidir. Kan bağışı güvenli bir süreçtir ve Türk Kızılay sadece, kendisini sağlıklı ve iyi hisseden, uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden bağış kabul etmektedir. Türk Kızılay kan bağışı kabul noktalarında hijyen tedbirlerini alarak hem personel hem de halk sağlığı için gerekli tedbirleri hayata geçirmiştir. Kan bağış noktalarımızda kalabalıklara izin verilmeden bağışçı adayları sırayla içeri alınmakta, koronavirüs açısından risk taşıyanlar bağış alanlarına alınmamaktadır."

Türkiye, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sıcak hava kan bağışını azalttı - Son Dakika
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