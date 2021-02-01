- Şiddeti lodos fırtınası arama faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. - Son Dakika

- Şiddeti lodos fırtınası arama faaliyetlerini olumsuz etkiliyor.

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmaları, altıncı gününde bölgede etkili olan lodos fırtınasına rağmen aralıksız devam ediyor.

Sabah saatlerinde Ayvacık Baraj Gölünde başlayan çalışmalar iki koldan yürütülüyor. Sahil güvenlik, jandarma ve polis su altı arama ve kurtarma timleri botları ile suda arama faaliyeti yaparken, jandarmaya ait kadavra köpekleri ise sahil bölgesinde bu gün karadan çalışma yapacak. Baraj bölgesinde etkili olan ve zaman zaman hızı 80 kilometreyi bulan lodos suda arama çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Ekipler şiddetli rüzgara rağmen çalışmalarına davam ediyor.