Son dakika haberi: Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tunis, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis'in, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sierra Leone Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela F. Tunis, 3 Kasım 2020 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi açılışının yapılması, Türkiye-Sierra Leone ilişkilerinin tüm veçheleriyle değerlendirilmesi ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadesine yer verildi.

ANKARA,