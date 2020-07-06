Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 4 bin sağlık personeli istihdam edilecek.

Sağlık Bakanı Alpha Tejan Wurie, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio'nun onayıyla 4 bin sağlık personelinin istihdam edileceğini belirtti.

Kovid-19 sürecinde ülkede en çok sağlık personeline ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Wurie, "Bu zor zamanlarda sağlık çalışanları daha fazla rol oynuyor. Bu yüzden hükümet, sağlıkçılara önem veriyor." dedi.

Wurie, ülkede Kovid-19'la mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarının maaşlarına zam yapılacağını duyurdu.

Sierra Leone'de şimdiye kadar 1542 Kovid-19 vakası görüldü, 62 kişi hayatını kaybetti.