Son dakika haberleri... Sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı

03.05.2022 22:43
Son dakika haberleri... Sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmalar kapsamında, Youtube'de "Sessiz İstila" başlıklı kısa filmin yayınlandığı belirlenerek video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen H.K'nin Sakarya'da yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen, "Militer Doktrin@militerdoktrin1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu değerlendirilen H.D'nin de İstanbul'da yakalandığı ifade edildi.

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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