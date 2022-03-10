Son dakika haberleri! Sığırcık kuşlarının sürü halindeki dansı görsel şölen sundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sığırcık kuşlarının sürü halindeki dansı görsel şölen sundu

10.03.2022 10:57

Son dakika haberi... Sığırcık kuşlarının sürü halindeki dansı görsel şölen sundu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halindeki sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti.

Sığırcık kuşlarının sürü halindeki dansı görsel şölen sundu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürü halindeki sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti.

Yüksekova ilçesinde binlerce kuşun gökyüzündeki dansı görsel şölen sundu. İlçede gün batımının başlamasıyla sığırcık kuşlarının gökyüzünde oluşturduğu görsel şölen görenleri hayran bıraktı. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir arada uçan binlerce sığırcık kuşu, sık sık yön değiştirerek adeta dans etti.

Kuşların uçuşunu ilgiyle izleyen vatandaşlar, bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti. Kuşların sürü halinde ilçeye renk kattığını ifade eden Serdar Demir isimli vatandaş, "Biz bu kuşları artık sabah akşam izliyoruz. Sürü halinde görsel şölen oluşturuyorlar. Onları gördüğümüzde mutlu oluyoruz, çünkü onlar baharın gelişini müjdeliyorlar. Onlar özellikle bu saatlerde buraya geliyorlar ve gökyüzündeki dansları mest ediyor diyebiliriz" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri! Sığırcık kuşlarının sürü halindeki dansı görsel şölen sundu
Son dakika haberleri! Sığırcık kuşlarının sürü halindeki dansı görsel şölen sundu
Son dakika haberleri! Sığırcık kuşlarının sürü halindeki dansı görsel şölen sundu

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Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sığırcık kuşlarının sürü halindeki dansı görsel şölen sundu - Son Dakika


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