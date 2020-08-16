Son dakika haberleri... Sığlaşan göl kıyılarına balıkçıl kuşlar akın etti

Son dakika haberi: Beyşehir ilçesinde, sığlaşmaya başlayan Beyşehir Gölü kıyılarına balıkçıl kuşlar akın etti.

Beyşehir ilçesinde, sığlaşmaya başlayan Beyşehir Gölü kıyılarına balıkçıl kuşlar akın etti. Beyşehir Gölü'nde, yaz mevsiminin sonuna yaklaşılırken artan tarımsal sulama ve buharlaşma kayıpları nedeniyle kıyılarda sular çekilmeye başladı. Kıyı kesimlerde sığlaşan sular üzerine ise beslenebilmek için çok sayıda balıkçıl kuşu akın etti. Değişik renk ve türkdeki balıkçıl kuşlar, sığlaşan kesimlerde dalış yaparak yakaladıkları küçük balıklarla besleniyor. Vuslat Parkı'nın kıyılarında balıkçıl kuşların yanı sıra martı, bahri, sakar meke ve diğer türler de dikkat çekiyor.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 16:55

Kaynak: AA

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