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Son dakika haberleri | Sigorta şirketi egzersiz videolarını çocukların erişimine açtı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sigorta şirketi egzersiz videolarını çocukların erişimine açtı

27.09.2021 11:08
Son dakika haberleri | Sigorta şirketi egzersiz videolarını çocukların erişimine açtı, System.String[]

Son dakika haberler... Allianz Türkiye'nin kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket'in egzersiz videolarının tamamı YouTube'da açık kaynak olarak çocuklarla buluşuyor.

Allianz Türkiye'nin kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket'in egzersiz videolarının tamamı YouTube'da açık kaynak olarak çocuklarla buluşuyor. Toplam 9 temadan oluşan, farklı oyun ve spor dallarıyla zenginleştirilmiş videolar, kapalı alan ve açık alanda gerçekleştirilebilecek fiziksel aktiviteleri içerirken pandemi sürecinde evde hareketi kısıtlanan çocukları hem mental açıdan hem de fiziksel açıdan daha iyi hissettirmeyi hedefliyor.

Allianz Türkiye'nin, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle 2018 yılından bu yana devam eden kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, YouTube'da yayınlanan video serisiyle pandemi sürecinde evde hareketi kısıtlanan çocukları hem mental olarak hem de bedenen daha iyi hissettirmeyi amaçlıyor

ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce öncülüğündeki uzman ekibin danışmanlığında hazırlanan videolar; "Allianz Motto Hareket ile Isınma ve Soğuma", "Eğlenceli Oyunlar", "Hedef Koyma ve Ölçme", "Kardiyo ve Ritim", "Kas Kuvveti", "Esneklik", "Çeviklik", "Denge" ve "Nesne Kontrolü" olmak üzere toplam 9 temadan oluşuyor. Allianz Motto Hareket videoları hem Allianz Türkiye'nin hem de iş birliği yapılan sivil toplum kuruluşlarının YouTube kanallarında yer alıyor.

AMACIMIZ DAHA FAZLA ÇOCUĞA ULAŞMAK

Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Berna Özdemir program ilişkin yaptığı açıklamada, "Allianz Motto Hareket'in 16 haftalık eğitim programıyla 3 yılda 21 ilden 3 bin çocuğa ulaştık ve çocukların, programda deneyimledikleri uygulamalar sayesinde yeni meraklar edinme, akranları ve yetişkinlerle daha fazla paylaşımda bulunma ve bu yetileri günlük yaşamlarına aktarma gibi kazanımlar elde ettiklerini gördük. Bu programı, açık kaynak eğitim videoları olarak yayımlayarak pandemi sürecinde evde hareketi kısıtlanan çocukları hem mental olarak hem de bedenen daha iyi hissettirmeyi amaçlıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uzmanlar, çocukların her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Allianz Motto Hareket eğitim videoları sayesinde artık tüm çocuklar, önümüzdeki kış döneminde bile, evlerinde birbirinden eğlenceli içeriklerle hem eğlenip hem spor yapabilecekler. Gelecek nesillerimizin hayatına her geçen gün daha çok değer katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

İNTERNET ERİŞİMİ OLMAYAN ÇOCUKLAR ALLİANZ MOTTO HAREKET KARTLARIYLA KATILIYOR

Allianz Motto Hareket, 2018-2020 yılları arasında, iş birliği yapılan üç sivil toplum kuruluşunun yerleşkelerinde gönüllü eğitmenler aracılığıyla 16 haftalık bir eğitim programı olarak uygulandı. Program pandemi döneminde dijital sınıf ortamına taşındı ve uzaktan eğitime adapte edildi. İnternet erişimi olmayan çocuklar ise uygulamalara TEGV EVDE dergisi aracılığıyla ulaştırılan Allianz Motto Hareket kartlarıyla katıldılar.

10 TEMEL HAREKET BECERİSİNDE GELİŞİM

Programın çocukların hayatına kattığı değeri ve sosyal etkiyi ölçümlemek için ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce, Dr. Koray Kılıç ve Serap Sarıkaya tarafından kapsamlı bir rapor hazırlandı. Uygulama sürecinde gönüllü eğitmenler, yöneticiler ve velilerden, katılım memnuniyeti, öğrenme ve uygulamaların yaşama aktarımıyla ilgili toplanan veriler ışığında hazırlanan raporda; çocukların, 10 temel hareket becerisinin tamamında, istatistiksel olarak anlamlı gelişim gösterdiği görüldü.

Spor ve sağlıklı yaşam kültürünün toplumda yaygınlaşmasına katkıda bulunma hedefiyle 2018 yılından bu yana devam eden Allianz Motto Hareket programı toplam 8 yıl sürecek.


Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Youtube, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sigorta şirketi egzersiz videolarını çocukların erişimine açtı - Son Dakika


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