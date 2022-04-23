Son dakika haberleri | SİHA'lar vurmaya devam ediyor... Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | SİHA'lar vurmaya devam ediyor... Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi"

23.04.2022 00:06

Gelen son dakika haberine göre SİHA'lar vurmaya devam ediyor.

SİHA'lar vurmaya devam ediyor... Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi"

MSB' Pençe Kilit Operasyonunda görev alan SİHA'ların operasyon görüntülerini paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca operasyonda görev alan Silahlı İnsansız Araçlarının hedef noktaları etkisiz hale getirdiği görüntüleri de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi. Söz konusu paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Bayraktar TB2 ve AKINCI Silahlı İnsansız Hava araçları tarafından icra edilen operasyon görüntüleri de paylaşıldı.

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Terörist, Milli, Irak, SİHA, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | SİHA'lar vurmaya devam ediyor... Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi' - Son Dakika


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