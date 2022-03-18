Yargıtay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Siirt Valiliğini ablukaya almaya çalıştıkları iddia edilen 332 sanıktan 68'ine verilen cezaları onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, darbe girişimi sırasında Siirt'teki eylemlere ilişkin davada Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinin kararlarına yapılan temyiz itirazlarının incelemesini tamamladı.

Daire, eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Şimşek, tugay komutan yardımcısı eski albay Ali Can Erkiletlioğlu, eski kurmay yarbay Coşkun Karğın ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı yarbay İsmet Çehreli'ye "anayasal düzeni ihale teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı.

Dönemin il jandarma komutan vekili eski albay Necati Metin, eski Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Ahmet Keleş, eski kurmay binbaşı Ertuğrul Çizmaz, eski Harekat ve Eğitim Şube Müdürü yüzbaşı Serdar Hacısalihoğlu ile eski Lojistik Şube Müdürü yüzbaşı Erdem Barışık'a aynı suçtan verilen müebbet hapis cezaları da Dairece onandı.

Yerel mahkeme tarafından, "anayasal düzeni ihale teşebbüs" suçuna "yardım eden" sıfatıyla katıldıkları gerekçesiyle 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen süreli hapse mahkum edilen 56 sanık hakkındaki kararlar da Yargıtay 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulundu.

"Anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçu

Daire, darbe girişiminde yer aldıklarına dair tespit bulunmayan ve "FETÖ üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanıklar Fatih Babadağ, İhsan Akçair, Fatih İşbitir hakkındaki kararlarda da isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "anayasal düzeni ihale yardım" suçundan 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen süreli hapis cezasına çarptırılan 14 sanık hakkındaki hükmün ise bozulmasına karar verdi. Bu sanıkların eylemlerinin "anayasayı ihlal" suçunu teşkil ettiğine işaret edilen kararda, sanıkların müşterek fail olarak eylemlerini gerçekleştirdiği ve Türk Ceza Kanunu 309'uncu maddede belirtilen "Anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan mahkumiyetlerine hükmedilmemesinin bozma gerekçesi yapıldığı aktarıldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ilk derece yargılamasında "anayasal düzeni ihale yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum edilen bir sanık yönünden de bozma kararı verdi. Kararda, sanığın eyleminin, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun unsurlarını oluşturduğuna işaret edildi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesince 248 sanık hakkındaki yeniden yargılama kararı ile yargılama aşamasında hayatını kaybeden bir sanık hakkındaki düşme kararı da hukuka uygun bulundu.

Valiliği ele geçirmeye çalıştılar

Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Siirt'te yaşanan olaylara ilişkin bilgiler de yer aldı.

Eski tuğgeneral Şimşek'in, kendisine bağlı birliklere 15 Temmuz'da tugayda olmaları yönünde emirler verdiği anlatılan kararda, 15 Temmuz 22.00 sularında sözde sıkıyönetim direktifinin tugaya ulaştığı, bunun ardından da darbeye yönelik faaliyetlere başlanıldığı ifade edildi.

Şimşek'in emir ve talimatları doğrultusunda diğer sanıkların hareket ettiğine işaret edilen kararda, sanık Erkiletlioğlu'nun bu kapsamda valiyi arayarak valilik binasının korumasını kendileri tarafından yapılacağını söylediği, Vali Mustafa Tutulmaz'ın, "Bugüne kadar valiliği siz mi koruyordunuz? Bizim korumamız var." şeklinde karşılık vermesi üzerine de "Güçlü bir şekilde korumaya geliyoruz." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Kararda, tugaya bağlı birliklerin 16 Temmuz saat 00.50 sularında valiliğe gittiği, burada toplanan darbe karşıtı vatandaşları dağıtmak için havaya ateş açtıkları, gecenin ilerleyen saatlerinde darbenin girişiminin seyri karşısında valilik önünden ayrılarak tugaya döndükleri ancak tugay içinde de eylemlerini sürdürdükleri anlatıldı.

Ankara'daki darbecilere destek amaçlı Atak helikopterlerinin pilotlarına helikopterlerin intikali yönünde baskı yapıldığına işaret edilen kararda, ayrıca darbe karşıtı olduğu bilinen dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı İsmail Metin Temel'in derdest edilmesi yönünde plan ve hazırlık yapıldığı, Temel'in buraya gelmemesi üzerine bu planının uygulanamadığı kaydedildi.