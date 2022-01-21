Son dakika haberleri... Siirt Emniyet Müdürlüğü, veli ve öğrencileri sinema salonunda ağırladı - Son Dakika

Siirt'te veli ve öğrenciler "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filmini izledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinin sinema salonunda öğrenciler ve veliler "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filmini izleme fırsatı buldu.

Öğrenci ve velilere açılan stantta "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı.

Etkinlik madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılması ve broşür dağıtılmasıyla sona erdi.